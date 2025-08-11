Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025
A Bergamo tre nuovi gruppi di Controllo di vicinato
L’INIZIATIVA. A Redona, San Paolo e Borgo Palazzo: «Rafforzano senso civico e senso di appartenenza alla comunità».
Il Comune di Bergamo sta rafforzando il rapporto con i Cdv, gruppi di Controllo di vicinato, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della vivibilità di diverse aree della città.
Tre nuovi gruppi
La Giunta ha approvato una delibera sancisce l’avvio di tre nuovi gruppi: a San Paolo, Redona e Borgo Palazzo.
«Insieme alla comandante Monica Porta incontreremo i referenti dei nuovi Cdv per definire il posizionamento dei cartelli e garantire il buon funzionamento delle iniziative»
L’Amministrazione, si legge in una notta, «condivide l’opportunità di favorire forme di aggregazione spontanea tra cittadini, come il Controllo di vicinato, riconoscendole quali strumenti efficaci per prevenire e segnalare tempestivamente episodi che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine, oltre a rafforzare il senso civico e il senso di appartenenza alla comunità».
Azioni che si inseriscono nel quadro delle linee programmatiche 2024-2029, che prevedono il potenziamento del coordinamento con i vari gruppi, «valorizzandoli come strumenti di partecipazione attiva e di presidio collaborativo del territorio».
«Incontri mensili»
«Dopo l’estate - spiega l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni - insieme alla comandante Monica Porta incontreremo i referenti dei nuovi Cdv per definire il posizionamento dei cartelli e garantire il buon funzionamento delle iniziative, anche mediante una calendarizzazione di incontri mensili con tutti i referenti dei gruppi attivi in città. Ricordo che i responsabili dei Cdv sono invitati di diritto a partecipare all’Osservatorio partecipato sulla sicurezza».
