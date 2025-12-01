Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025
A Daste Bergamo la versione natalizia di «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti»
L’EVENTO. Appuntamento per domenica 7 dicembre: show cooking, cucina e un mercato dove trovare idee regalo sostenibili.
Domenica 7 dicembre a Daste torna «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti», festival che vuole diffondere un modo diverso di vivere il cibo e il consumo. Una giornata a ingresso gratuito in cui il Natale incontra la creatività, tra profumi di cucina, idee regalo sostenibili e una comunità sempre più affezionata.
«Scegliere prodotti vegetali - spiegano gli organizzatori - significa guardare al futuro con un gesto semplice ma potente, capace di coniugare benessere, rispetto degli animali e attenzione all’ambiente».
Il mercato natalizio
Un’intera giornata di apertura: il bar accoglie il pubblico dalle 9, mentre il ristorante, con il pranzo in due turni e la cena serale, offre un menù interamente plant-based che racconta quanto la cucina veg possa essere ricca e sorprendente. Cuore pulsante il mercato natalizio, aperto dalle 10 alle 20: autoproduzioni, artigianato, prodotti alimentari e cosmetici, tutto rigorosamente cruelty-free. Formaggi vegetali, panettoni e pandori artigianali, creme spalmabili, calzature etiche, cosmetici solidi e tanto altro.
Show cooking e menù dedicato
Alle 17 il festival accende i riflettori sulla creatività gastronomica con lo show cooking di Simona Zambetti, conosciuta come Vegan Pink Soul e docente della FunnyVeg Academy. La chef guiderà il pubblico nella realizzazione di una crema golosa priva di derivati animali, perfetta per accompagnare dolci natalizi. Nel frattempo, al ristorante di Daste Bergamo un menù che celebra il Natale in chiave vegana. Antipasti, primi e secondi, dolci e le immancabili pizze.
