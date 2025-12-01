A Daste Bergamo la versione natalizia di «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti»

Domenica 7 dicembre a Daste torna «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti», festival che vuole diffondere un modo diverso di vivere il cibo e il consumo. Una giornata a ingresso gratuito in cui il Natale incontra la creatività, tra profumi di cucina, idee regalo sostenibili e una comunità sempre più affezionata.

Il mercato natalizio

Un’intera giornata di apertura: il bar accoglie il pubblico dalle 9, mentre il ristorante, con il pranzo in due turni e la cena serale, offre un menù interamente plant-based che racconta quanto la cucina veg possa essere ricca e sorprendente. Cuore pulsante il mercato natalizio, aperto dalle 10 alle 20: autoproduzioni, artigianato, prodotti alimentari e cosmetici, tutto rigorosamente cruelty-free. Formaggi vegetali, panettoni e pandori artigianali, creme spalmabili, calzature etiche, cosmetici solidi e tanto altro.