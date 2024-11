A Daste torna «La centrale dei dischi», mostra e mercato del vinile

I dj set

Dalle 14,30 alle 18,30 andrà in scena «Keep on rocking», con Teo Mangione e Luciano Berry. Il programma di Radio Alta e Bergamo TV farà visita a Daste per selezionare e suonare qualche vinile, ma anche parlarne dal vivo in uno show tra intrattenimento e musica rock. Dalle 18,30 a mezzanotte spazio invece a «Icks - Dress to impress», il giovanissimo format di musica black, r’n’b e soul.