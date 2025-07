A Gorle addio a Bruno Artuso, storico professore con la passione politica

L’amore per i suoi studenti

«Se penso a Bruno, penso a un amico se non addirittura a un padre – racconta commosso il sindaco di Gorle, Giovanni Testa -. Ho iniziato l’avventura politica con lui nel 2014 e da allora abbiamo costruito molto di più di un rapporto legato alla politica. Era una persona unica per la sua freschezza e l’energia che metteva in campo per i suoi ragazzi, li accompagnava nel loro percorso di crescita. Aveva scritto nell’animo il servizio agli altri», ribadisce con forza Testa. «La sua era una vera vocazione, che si traduceva nel saper trasmettere il sapere saggio che fa vivere la scuola come momento di crescita. Poi c’era la politica: era energia pura al servizio della comunità, con spontaneità e generosità. Ha cresciuto giovani che oggi sono impegnati, appassionati come lui, nella vita amministrativa del paese». È stato dal 2014 al 2019 assessore all’Istruzione, dal 2019 al 2024 capogruppo di maggioranza, dal 2024 capogruppo della lista «Uniti per Gorle» e consigliere delegato alla sicurezza. «Mio marito veniva dal Sud, ma aveva fatto di Gorle il suo paese. Amava la scuola e i suoi studenti – ricorda la moglie Sonia –. Ripeteva che non esistono ragazzi svogliati, bisogna solo saperli prendere. Ha cresciuto una generazione di appassionati alla vita del paese a cui poi ha affidato gli incarichi che lui aveva ricoperto». Impegnandosi per la modernizzazione: «Ha portato a Gorle le lavagne interattive – aggiunge la moglie – si teneva aggiornato. Dell’affetto dei suoi studenti abbiamo avuto dimostrazione anche durante la malattia. Lascia un vuoto incolmabile». I funerali si terranno domani alle 10 nella parrocchiale di Gorle.