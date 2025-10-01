Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

A Milano presentati i tram che viaggeranno sulla T2 Bergamo-Villa d’Almè

MOBILITÀ. Lunghi 33 metri, hanno una capacità di 281 passeggeri con 66 posti a sedere.

Redazione Web
Redazione Web
La presentazione a Milano
La presentazione a Milano

Bergamo

A Milano, in occasione dell’Expo Ferroviaria 2025, è stato svelato il nuovo Skoda ForCity Classic, il tram progettato per la nuova linea T2 di Teb, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.

Il tram per la T2

Verranno messi in funzione dieci nuovi veicoli elettrici. Lunghi 33 metri, hanno una capacità di 281 passeggeri, con 66 posti a sedere di cui 2 pieghevoli in corrispondenza degli spazi riservati alle sedie a rotelle. I tram - prodotti in Repubblica Ceca - si integrano ai 14 già in servizio sulla T1, per una flotta complessiva di 24 veicoli che potranno viaggiare su entrambe le linee: il tragitto da Bergamo a Villa d’Almè durerà 30 minuti, con una velocità massima di 70 chilometri all’ora.

La presentazione a Milano
La presentazione a Milano

Alla presentazione hanno partecipato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia, e Marco Berlanda, assessore alle Politiche della mobilità del Comune di Bergamo. Olesea Lachi, amministratrice delegata di Skoda Group Italia, ha spiegato le caratteristiche tecniche e di design dei veicoli, mentre Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb, ha raccontato il progetto della nuova linea tranviaria T2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Servizi finanziari
Franco Lucente
Marco Berlanda
Gianni Scarfone
Teb
regione lombardia
Comune di Bergamo
Skoda