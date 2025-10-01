Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025
A Milano presentati i tram che viaggeranno sulla T2 Bergamo-Villa d’Almè
MOBILITÀ. Lunghi 33 metri, hanno una capacità di 281 passeggeri con 66 posti a sedere.
Bergamo
A Milano, in occasione dell’Expo Ferroviaria 2025, è stato svelato il nuovo Skoda ForCity Classic, il tram progettato per la nuova linea T2 di Teb, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.
Il tram per la T2
Verranno messi in funzione dieci nuovi veicoli elettrici. Lunghi 33 metri, hanno una capacità di 281 passeggeri, con 66 posti a sedere di cui 2 pieghevoli in corrispondenza degli spazi riservati alle sedie a rotelle. I tram - prodotti in Repubblica Ceca - si integrano ai 14 già in servizio sulla T1, per una flotta complessiva di 24 veicoli che potranno viaggiare su entrambe le linee: il tragitto da Bergamo a Villa d’Almè durerà 30 minuti, con una velocità massima di 70 chilometri all’ora.
Alla presentazione hanno partecipato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia, e Marco Berlanda, assessore alle Politiche della mobilità del Comune di Bergamo. Olesea Lachi, amministratrice delegata di Skoda Group Italia, ha spiegato le caratteristiche tecniche e di design dei veicoli, mentre Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb, ha raccontato il progetto della nuova linea tranviaria T2.
