A Milano presentati i tram che viaggeranno sulla T2 Bergamo-Villa d’Almè

Il tram per la T2

La presentazione a Milano

Alla presentazione hanno partecipato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia, e Marco Berlanda, assessore alle Politiche della mobilità del Comune di Bergamo. Olesea Lachi, amministratrice delegata di Skoda Group Italia, ha spiegato le caratteristiche tecniche e di design dei veicoli, mentre Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb, ha raccontato il progetto della nuova linea tranviaria T2.