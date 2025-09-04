Linea T2, si chiude la posa dei binari in via Corridoni. In autunno il cantiere verso Pontesecco

I lavori per la posa delle nuove rotaie tramviarie, le prime in città, sono iniziati lunedì 26 agosto e si sono conclusi nel rispetto dei tempi programmati: l’Impresa Milesi Sergio ha lavorato su metà carreggiata per volta con la collocazione sul fondo stradale delle grandi lastre di calcestruzzo, la posa dei due binari e delle piastre di giuntura di gomma che collegano l’asfalto alle rotaie e consentono l’attraversamento dei veicoli. I cantieri si sono conclusi con la saldatura delle rotaie in centro strada, l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica stradale a terra.