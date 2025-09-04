Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025
Linea T2, si chiude la posa dei binari in via Corridoni. In autunno il cantiere verso Pontesecco
IL CANTIERE. La posa delle rotaie del passaggio a raso si concluderà venerdì 5 settembre in mattinata. Ecco le vie interessate dai lavori tra ottobre e novembre.
La Teb comunica che nella mattinata di venerdì 5 settembre si concluderà la posa dei binari previsti per il passaggio a raso della Linea T2 in via Corridoni a Bergamo, tra le future fermate denominate Bronzetti a ridosso del nuovo quartiere Chorus Life e Santa Caterina.
I lavori per la posa delle nuove rotaie tramviarie, le prime in città, sono iniziati lunedì 26 agosto e si sono conclusi nel rispetto dei tempi programmati: l’Impresa Milesi Sergio ha lavorato su metà carreggiata per volta con la collocazione sul fondo stradale delle grandi lastre di calcestruzzo, la posa dei due binari e delle piastre di giuntura di gomma che collegano l’asfalto alle rotaie e consentono l’attraversamento dei veicoli. I cantieri si sono conclusi con la saldatura delle rotaie in centro strada, l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica stradale a terra.
I lavori di posa delle rotaie proseguiranno nei prossimi mesi, tra ottobre e novembre, nelle vie Ponte Pietra (fermata Stadio), via Beato Guala, via Luigi Einaudi e via Pescaria, (fermata De Gasperi), via Crocefisso (tra le fermate Crocefisso e S. Antonio) e via Raboni (tra le fermate S. Antonio e Pontesecco).
