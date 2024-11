A ottobre 17 giorni di pioggia ma ora tanto sole e 22 gradi

Sole e temperature primaverili sulla provincia. Clima ideale persino per la tintarella in riva la lago. Giovedì 31 ottobre i valori massimi si aggiravano tra i 20 e 22 gradi , con la temperatura massima di 22,3 gradi registrata dalla stazione online del Centro meteo lombardo a Paladina. Una situazione che proseguirà probabilmente per altre due settimane, con la pioggia finalmente alle spalle e il mese di ottobre destinato a essere ricordato tra i più piovosi di sempre. «Dopo un lungo periodo con precipitazioni eccezionali e che, fatta eccezione per una pausa estiva tra luglio e agosto, durava da marzo, finalmente è arrivato l’anticiclone – conferma il meteorologo di 3BMeteo, Daniele Berlusconi –. Ora ci aspettano un paio di settimane con tempo stabile e completamente asciutto».

Novembre, avvio soleggiato

Pm10 in crescita

Ottobre tra i più piovosi

Intanto quest’ultimo ottobre si chiude tra i più piovosi di sempre. Sulla Bergamasca si sono registrati accumuli di 250 millimetri di pioggia nella Bassa, 300 in Città e punte di oltre 400 sulle Orobie, a fronte di una media pluviometrica di 120 millimetri: quasi il triplo. I giorni più piovosi sono stati l’8 e 10 ottobre, con punte di 140 mm nell’arco di 24 ore, fiumi in piena e due allerta meteo che in via precauzionale avevano portato alla chiusura di tutte le scuole superiori della provincia e delle scuole secondarie e primarie delle valli bergamasche. Ha piovuto per ben 17 giorni sui 31 totali. Oltre agli ultimi sei giorni del mese, asciutta per lo più la parte centrale di ottobre. La pioggia scesa ha contribuito a fare del 2024 l’anno più piovoso da quando esistono le rilevazioni meteo nella nostra provincia, dalla fine degli anni ’50. Il record era quello di 1.700 mm registrato negli anni passati dalla stazione meteo di Orio al Serio: a oggi ne sono scesi 1.500 nella Bassa, 2000 in città e fino a 3.500 sulle Orobie.