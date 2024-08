A servizio della comunità da 160 anni, Croce Rossa in festa con 3mila volontari

Il prossimo 4 settembre ricorrerà il 160° anniversario di nascita del Comitato bergamasco della Croce Rossa Italiana, il secondo dopo quello di Milano. Oltre un secolo e mezzo di storia, di vite ma soprattutto di servizio a tutta la comunità, che continua tuttora: nata nel 1864, costituisce ancora uno dei più importanti punti di riferimento della collettività, a Bergamo così come in tutto il mondo.

Tante iniziative

Sono diverse le iniziative in programma per l’occasione, organizzate dai Comitati della provincia, a partire dalla fiaccolata dei volontari, che si terrà sabato 31 agosto. Centinaia di volontari appartenenti ai comitati di Bergamo, Treviglio, Caravaggio, Bergamo Ovest e Bergamo-Hinterland si ritroveranno in piazza Cittadella e proseguiranno lungo le Mura fino al Sentierone.

Gli eventi aperti al pubblico cominceranno domenica 1° settembre, con l’apertura del Villaggio della Cri, lungo il Sentierone, dalle 9 alle 19. Qui ci saranno diverse aree tematiche, tra cui una dedicata ai giovani, alla sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e su tematiche ambientali, un’area screening e un’area dedicata alle manovre salvavita. Uno spazio sarà adibito a mostra fotografica, con gli scatti di Ibrahim Malla a tema «Bergamo: 160 anni di umanità». All’interno del Villaggio anche un’esposizione delle attrezzature che raccontano il presente e il passato dell’associazione. Sempre domenica, in mattinata, si terrà la «Staffetta dei 7 principi», dedicata ai valori fondativi che guidano ancora oggi l’operato dei volontari e dipendenti: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Mercoledì 4 settembre la Messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi, nella sede del Comitato di Bergamo, in via della Croce Rossa 2.

La camminata

Domenica 8 settembre si terrà la prima camminata non competitiva della Cri bergamasca, intitolata «Croce Rossa: 160 anni in cammino», con tre percorsi possibili: 6-12km e un «senza barriere» per permettere la partecipazione anche alle persone in carrozzina. La partenza sarà alle 8,30 dalla sede di via della Croce Rossa e al ritorno i partecipanti potranno passare all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza.

Spettacolo al Donizetti