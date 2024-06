A4 chiusure notturne tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni

Sulla A4 Milano-Bergamo, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i i provvedimenti di chiusura:

-dalle 21 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 giugno: sarà chiuso il casello di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia - e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo, al km 157+200;

-dalle 21 di giovedì 27 alle 5 di venerdì 28 giugno: sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago; sarà chiuso il ramo di svincolo della Tangenziale Milano est, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire ad Agrate Brianza, al km 146+000, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 Tangenziale est attraverso lo svincolo di Carugate; dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 giugno: sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia - e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Tutte le alternative

Gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, saranno chiuse le aree di servizio Novate nord e Lambro nord. In alternativa, in considerazione della chiusura, sulla A8 Milano-Varese, tra il nodo Fiera Milano (km 2+200) e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso (km 10+800), verso Varese, si consigliano i seguenti itinerari alternativi:

-verso Milano città: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho/Sempione e poi sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano seguendo le indicazioni per Milano Viale Certosa;

-verso Cormano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho/Sempione e poi sulla SP35 Milano-Meda seguendo le indicazioni per Milano;

-verso Torino: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho/Sempione, sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho/Sempione e sulla A50 Tangenziale ovest di Milano verso Bologna, fino a raggiungere la A4 per l’ingresso in direzione di Torino attraverso il nodo di Milano Ghisolfa;

-verso Varese/Diramazione Gallarate-Gattico: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho/Sempione, sul Raccordo Fiera Milano (R37) in direzione Rho/Sempione e sulla SS33 del Sempione verso Legnano con ingresso in A8 dallo svincolo di Castellanza;