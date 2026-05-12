A4 Milano-Brescia: chiusure notturne a Seriate, Bergamo e Trezzo

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 2 alle 3 di mercoledì 13 maggio sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bergamo, oppure proseguire verso Brescia e uscire a Grumello.

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21 di martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 maggio sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare verso Milano alla stazione di Dalmine e verso Brescia alla stazione di Seriate.Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di venerdì 15 alle 5 di sabato 16 maggio sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago.