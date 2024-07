A4, niente chiusura del casello di Bergamo: sarà aperto nella notte tra il 23 e il 24 luglio

Autostrade comunica che è stata annullata la chiusura in entrata e in uscita del casello di Bergamo , inizialmente prevista dalle 21 di martedì 23 luglio alle 5 di mercoledì 24.

Resta invece confermata quelle del casello di Cavenago per la notte tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 luglio, sempre dalle 21 alle 5 del giorno successivo, in entrata in entrambe le direzioni, in uscita per chi proviene da Milano nella prima delle due notti di lavoro e per chi proviene da Brescia nella seconda. Qui verranno svolti dei lavori di manutenzione ai pali della luce, il consiglio è di utilizzare le stazioni di Agrate o di Trezzo.