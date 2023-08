A4, tamponamento a catena tra Seriate e Bergamo: un ferito grave

Pomeriggio di caos in autostrada con un incidente che ha visto coinvolti due camion e un’auto, tre feriti e code di quattro chilometri per circa tre ore, con un tratto di A4 chiuso al traffico. La telefonata al 112 è arrivata alle 13,30 di venerdì 11 agosto: proprio sotto il cavalcavia di Orio al Serio, tra Bergamo e Seriate, in direzione della città, in prima corsia un camion ha tamponato un altro camion che a sua volta ha urtato un’auto, facendola girare su se stessa.