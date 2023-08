Autostrade, via all’esodo di Ferragosto: le previsioni per il traffico nel weekend

Tutti pronti al grande esodo di Ferragosto. In previsione dell’aumento del traffico flussi nella mattinata di sabato 12 agosto l’Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), si legge in una nota, «è al lavoro per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza»: sono 811 quelli sospesi fino al primo weekend di settembre.

Bollino nero sabato mattina

Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di venerdì 11 agosto, con un aumento nella mattinata di sabato 12 agosto, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di sabato e per la giornata di domenica 13 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. L’Anas prevede anche un traffico consistente da rientro verso le città nel pomeriggio di domenica.

Autostrade e statali

In dettaglio il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici: la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 «Appia» assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).