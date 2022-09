Aaa cercansi volontari in ospedale. «Siamo al 50% delle nostre possibilità»

Quattro lezioni on line (più due in presenza) per diventare volontari in ospedale . Si rinnova anche quest’anno la campagna di reclutamento dell’Avo di Bergamo, l’Associazione Volontari Ospedalieri , che dopo lo stop di due anni fa per la pandemia, sta cercando con pazienza e buona volontà di ricucire quel tessuto di solidarietà che è presente all’ospedale cittadino da oltre 40 anni.