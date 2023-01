Abiti da sogno e i nuovi trend del settore wedding: Bergamo Sposi si chiude con una novità

Bergamo Sposi cala il sipario alla Fiera di Bergamo sulla parte espositiva confermandosi un punto di riferimento per le coppie alla ricerca delle soluzioni migliori per un matrimonio indimenticabile. La 26esima edizione del salone, ideato e promosso da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo in collaborazione con Promoberg, ha visto la partecipazione di tantissime coppie, giunte da diverse province lombarde. Quest’anno l’esposizione passa il testimone al concorso «La sposa artistica – Armo Beauty», novità pensata per gli studenti dei settori acconciature e make-up, di scena lunedì 30 e martedì 31 gennaio . Il personale specializzato è già all’opera per allestire le numerose postazioni del concorso, a cui si sono iscritti oltre duecento studenti provenienti anche delle province limitrofe. Ingresso gratuito, previa registrazione sul sito della manifestazione: https://fierabergamosposi.it/evento . Orari: 9,30 – 17,30