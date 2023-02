Accademia Carrara, ingresso a prezzo scontato per chi risiede a Bergamo

L’Accademia Carrara annuncia l’ingresso ridotto in pinacoteca per tutti i cittadini residenti a Bergamo grazie a un accordo con Humanitas Gavazzeni e Castelli. Il biglietto scende da 15 a 8 euro per l’intero anno di Capitale della Cultura. Il prezzo scontato per chi vive in città è il frutto dell’adesione di Humanitas al progetto «Seminare Bellezza» ideato dalla Fondazione Accademia Carrara «con l’obiettivo di creare una relazione ancora più stretta tra il museo e i comuni della provincia nell’anno della Capitale Italiana della Cultura», spiega il general manager Gianpietro Bonaldi.