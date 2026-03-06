Burger button
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Accademia Carrara, per il bistrot nei giardini si cerca un nuovo gestore

LA NOVITÀ. Il contratto in essere in scadenza a settembre, la nuova ricerca.

Redazione Web
Redazione Web
L’interno del bistrot nei giardini di Carrara
L’interno del bistrot nei giardini di Carrara

Bergamo

Novità per la gestione del bistrot nei giardini dell’Accademia Carrara: è stata avviata da parte di Fondazione Accademia Carrara la ricerca di un nuovo partner che «possa garantire continuità nella qualità e nel servizio dedicato al pubblico», in vista della scadenza, a metà settembre, del contratto con Finlatt Srl.

«La nuova fase di esplorazione sarà ancora una volta indirizzata all’incontro tra cultura enogastronomica, arte, territorio ed accoglienza, e verso la capacità del futuro player di valorizzare il bistrot, uno spazio immerso nel verde e aperto a tutti, al pubblico del museo così come a chiunque voglia godere di un luogo speciale» si legge in una nota.

Non mancano nella nota i ringraziamenti a «Francesco Maroni, Luca Guerini e tutto il team di Finlatt Srl per aver accompagnato con Bù Bistrot in Carrara l’avvio di questa nuova proposta, parte dei giardini e importante estensione del museo e della sua programmazione».

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
MUSEI
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Servizi finanziari
Sociale
famiglia
Francesco Maroni
Luca Guerini
fondazione accademia carrara