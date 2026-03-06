Accademia Carrara, per il bistrot nei giardini si cerca un nuovo gestore

Novità per la gestione del bistrot nei giardini dell’Accademia Carrara: è stata avviata da parte di Fondazione Accademia Carrara la ricerca di un nuovo partner che «possa garantire continuità nella qualità e nel servizio dedicato al pubblico», in vista della scadenza, a metà settembre, del contratto con Finlatt Srl.

«La nuova fase di esplorazione sarà ancora una volta indirizzata all’incontro tra cultura enogastronomica, arte, territorio ed accoglienza, e verso la capacità del futuro player di valorizzare il bistrot, uno spazio immerso nel verde e aperto a tutti, al pubblico del museo così come a chiunque voglia godere di un luogo speciale» si legge in una nota.