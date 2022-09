Accendere una luce sulla malattia: Porta San Giacomo in verde

L’iniziativa di Aisla onlus in collaborazione con Anci, Associazione nazionale comuni italiani, tocca anche Bergamo: qui, sabato sera, diventerà verde, il colore della speranza, Porta San Giacomo. Le speranze di centinaia e centinaia di malati in tutta Italia sono legate alla ricerca, per trovare una cura e la causa della Sla. «Gli studi avviati sono molti, in tutto il mondo. E l’Italia è in prima linea. Quello che si sa, attualmente, è che soltanto il 5% dei casi ha dimostrato di avere un’origine genetica, e di familiarità – spiega Marcella Vedovello, neurologa e referente del centro Sla dell’ospedale Papa Giovanni XXIIII di Bergamo -. Per il resto, non ci sono evidenze al momento che possano far parlare di familiarità in questa malattia. Giocano fattori genetici, senza dubbio, ma probabilmente anche altri fattori, come quello ambientale. Allo stato attuale, comunque, non ci sono dati certi sull’origine e la causa. Così come davanti a un incremento dei casi che stiamo registrando non abbiamo evidenze chiare sul perché. E l’aumento non può essere attribuito soltanto a un affinamento negli accertamenti diagnostici. Ancora adesso, peraltro, tra i primi sintomi, spesso ignorati o non riconosciuti, fino a una diagnosi definitiva può passare anche un anno».