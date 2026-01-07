Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Accoltellò la moglie nel parcheggio del supermercato: condannato a 13 anni di carcere

IL PROCESSO. Accusato di tentato omicidio pluriaggravato, Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e sei mesi in rito abbreviato. Un anno e mezzo in più rispetto alla richiesta dell’accusa.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
Il luogo dell’aggressione nel parcheggio della Lidl di Seriate
Il luogo dell’aggressione nel parcheggio della Lidl di Seriate

Bergamo

Daniel Manda, rumeno 49enne, il 6 gennaio dello scorso anno, ha accoltellato l’ex moglie Daniela Manda davanti alla Lidl di Seriate. Daniela Manda, di 40 anni, fu colpita 14 volte. Si salvò grazie all’intervento delle persone presenti, ma riportò diverse ferite, e fu anche necessario un intervento alla mano. Anche un militare, tra coloro che intervenne, riportò delle lesioni.

La versione dell’aggressore

Il rumeno ha negato la volontà di uccidere l’ex moglie, così come di aver portato con sé il coltello. Secondo la sua versione (smentita dai dati del gps), si sarebbero incontrati in un campo sportivo e lei gli avrebbe fatto cenno di seguirla. Poi la donna gli avrebbe mostrato il coltello dicendogli: «Ora mi ferisco così ti arrestano», ricostruzione smentita dalle dichiarazioni di una testimone che affermò che mentre aggrediva la sua ex l’uomo aveva l’arma da una tasca.

La tesi dell’accusa

Per l’accusa c’era la volontà di uccidere l’ex moglie. La pm Emma Vittorio ha quindi chiesto la condanna a 12 anni per tentato omicidio (aggravato dalla premeditazione, l’essere stato commesso nell’ambito dello stalking e per il vincolo coniugale), stalking e lesioni, con il vincolo della continuazione e la non concessione delle attenuanti generiche. Gli avvocati della difesa, Lorenzo Mele e Stefania Russo, hanno chiesto la riqualificazione da tentato omicidio a lesioni gravissime con l’esclusione dell’aggravante della premeditazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Seriate
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Sociale
Questioni sociali (generico)
famiglia
Daniel Manda
Daniela Manda
Emma Vittorio
Lorenzo Mele
Stefania Russo
Lidl