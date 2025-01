Violenta lite tra marito e moglie culminata in un accoltellamento a Seriate, grave donna di 39 anni - Foto/Video

Si è trattato di una lite familiare, poi sfociata in una violenta aggressione e un accoltellamento, quella che ha portato lunedì 6 gennaio al grave ferimento di una donna di 39 anni in via Lombardia a Seriate, nel parcheggio del supermercato Lidl. Lo hanno confermato i carabinieri rivelando che l’aggressore, marito 48enne della vittima, era stato denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia. Entrambi sono di origine romena.

La dinamica dell’aggressione

La donna è stata colpita con diverse coltellate dal marito. All’orribile scena hanno assistito anche i clienti del supermercato, attoniti ed impauriti. Alcuni di loro sono intervenuti per difenderla tirando delle pietre, prese dalle aiuole del parcheggio, verso l’uomo che continuava brutalmente a infierire sulla donna riversa a terra.

I sassi che alcuni clienti hanno lanciato verso l’uomo che stava aggredendo la moglie con un coltello nel parcheggio di un supermarket a Seriate. La donna, una 39enne, è grave

La donna ferita soccorsa dai clienti del supermercato

Dalle testimonianze raccolte, sembra che l’uomo si sia anche rivoltato contro coloro che hanno cercato di fermalo, tra i quali un militare dell’Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito a sua volta in modo lieve. Dopo alcuni interminabili secondi sono riusciti a bloccarlo. La 39enne, ferita, è stata portata all’interno del supermercato e le sono stati prestati i primi soccorsi. I clienti le hanno parlato, cercando di tenerla sveglia, in attesa dell’arrivo dei mezzi del 118. È proprio in questo frangente che la donna ha rivelato che l’aggressore era il marito.

I carabinieri sul luogo dell’aggressione a Seriate. Una donna di 39 anni è stata accoltellata al culmine di una lite con il marito

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica che hanno stabilizzato la 39enne per poi trasportarla d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il marito era già stato denunciato per maltrattamenti

Sul posto i Carabinieri di Bergamo che hanno bloccato l’aggressore, che era stato denunciato in passato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima il 1° ottobre scorso, anche a seguito della remissione di querela da parte della moglie, ma era stato comunque condannato dal Tribunale di Bergamo per i reati contestatigli. Da allora i due non vivevano più insieme, lui a Pedrengo e lei a Seriate.

Il 48enne è stato portato in carcere

Dopo l’arresto in flagranza l’indagato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bergamo che sta coordinando le indagini, è stato portato nel carcere di via Gleno.

La testimonianza di una cliente: «Sto ancora tremando»

Una donna che era alle casse quando si è consumata l’aggressione racconta delle urla, dell’uomo che si accaniva sulla donna e del provvidenziale intervento di un cliente che si è pure ferito ad un orecchio, per fermare l’aggressore e portare all’interno del supermarket la 39enne ferita.

