Omicidio di Mamadi, la Procura contesta la premeditazione e i futili motivi

Avrebbe agito con premeditazione Sadate Djiram, il ventottenne del Togo da sabato (4 gennaio) in carcere in via Gleno con l’accusa di aver ucciso a coltellate Mamadi Tunkara , 36 anni, nativo del Gambia e addetto alla vigilanza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi. Glielo contesta la Procura – con l’aggravante dei futili motivi –, perché venerdì pomeriggio attorno alle 15 Sadate ha raggiunto il punto vendita con in tasca il coltello da 27 centimetri (14 di lama e 13 di manico e poi recuperato in via Paglia) per uccidere Mamadi. Lo ha infatti cercato prima dentro il supermercato (dov’è stato ripreso dalle telecamere) e poi all’esterno, dove ha incrociato il trentaseienne reo, a suo avviso, di aver avviato una relazione con la sua ex compagna, che lo aveva lasciato da meno di una settimana.