Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Martedì 02 Settembre 2025

Seriate, minacce continue e poi l’aggressione. L’ex a processo per tentato omicidio

LE INDAGINI. A gennaio il 49enne romeno sferrò 14 coltellate alla donna nel piazzale del Lidl. Salvata dall’intervento dei passanti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In primo piano le pietre lanciate dai passanti contro l’aggressore
In primo piano le pietre lanciate dai passanti contro l’aggressore

Tentato omicidio e stalking nei confronti dell’ex moglie, lesioni ai danni del militare che era intervenuto per salvarla. Sono le accuse per le quali il pm Emma Vittorio ha chiesto il processo nei confronti di Daniel Manda, camionista romeno di 49 anni, residente a Pedrengo e tuttora in carcere. Il 6 gennaio scorso, dopo averla pedinata, l’uomo aveva affrontato la ex compagna nel piazzale del supermercato Lidl di via Lombardia a Seriate: accecato dalla gelosia, aveva sferrato 14 fendenti con un coltello, dotato di lama lunga 15 centimetri, a viso, collo, costato e schiena. Lei, Elena Daniela Manda, quarantenne di origini romene, era finita in ospedale in prognosi riservata, dopo essere stata salvata dal provvidenziale intervento di una commessa, di un militare fuori servizio e di un elettricista di Pedrengo che aveva immobilizzato l’aggressore.

Le minacce

Pochi mesi prima, nel novembre 2024, l’autista aveva patteggiato una condanna a due anni e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa donna, consumati quando la coppia – che ha due figli – viveva ancora sotto lo stesso tetto. Nonostante ciò, per il pm, Daniel Manda avrebbe continuato a minacciare la ex compagna, in modo (è l’accusa di stalking) «di cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura e in modo di generare nella donna un fondato timore per la sua incolumità». In particolare a carico del 49enne ci sarebbero messaggi whatsapp e telefonate in cui minacciava: «Ti troverò io, nessun problema», «Ci vedremo anche presto», «Ti farai male». Inoltre, il giorno prima del tentato omicidio Daniel Manda aveva seguito la ex che era in auto con un’amica e, una volta raggiunte, aveva colpito la vettura delle due con diversi pugni. Poi, rivolgendosi all’amica di lei, aveva esclamato: «Sei testimone, io la Daniela la inseguirò e la ucciderò».

L’aggressione a Seriate

La mattina successiva, alle 9,15, nel piazzale del Lidl Daniel Manda aveva messo in atto i suoi propositi, afferrando la ex per i capelli e cominciando a colpirla con un coltello da cucina. Una giovane commessa del market, pure lei di nazionalità romena, era uscita sul piazzale lanciando pietre contro l’aggressore e incitando altre persone a fare altrettanto. Un uomo aveva colpito il 49enne con un ombrello, un altro aveva cercato di investirlo in auto. Lui non si era mai fermato, continuando ad aggredire la moglie e ferendo leggermente a un orecchio Nicola Rea, 29 anni, militare del Terzo reggimento Aves Aquila di stanza a Orio al Serio, in quel momento libero dal servizio, intervenuto per soccorrere Daniela insieme a Stefano Lussana, elettricista di Pedrengo che poi era riuscito a immobilizzare il camionista. Il giovane militare risulta parte offesa insieme a Elena Daniela Manda che è intenzionata a costituirsi parte civile con l’avvocato Giuseppe Boccia.

Il pm Emma Vittorio il 30 giugno aveva chiesto il giudizio immediato. Il processo dibattimentale era stato fissato per il 18 settembre, ma nel frattempo, il 12 luglio, i difensori Lorenzo Mele e Stefania Russo hanno presentato istanza di processo abbreviato. Così il fascicolo finirà dal gup il 12 novembre. Nel frattempo, il Tribunale dei minori ha stabilito l’affidamento esclusivo alla madre della figlia minorenne. Prima che il padre finisse in carcere, la ragazza, insieme al fratello ora maggiorenne, viveva con il 49enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seriate
Orio al Serio
Pedrengo
Giustizia, Criminalità
Processo
giustizia
Criminalità
Aggressioni (generico)
Daniel Manda
Emma Vittorio
Stefano Lussana
Nicola Rea