È stato condannato a 10 anni di reclusione Vincenzo Lanni , 60enne che, il 3 novembre del 2025, accoltellò alla schiena ferendola gravemente una 43enne manager di Finlombarda mentre stava andando a lavoro, in piazza Gae Aulenti, zona dei grattacieli milanesi. Una donna a lui «sconosciuta» e scelta come obiettivo «a caso» , come era emerso anche da un video. Lo ha deciso, nel processo con rito abbreviato, la gup di Milano Chiara Valori, riconoscendo l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione , contestata dalla pm Maria Cristina Ria.

I due tentati omicidi in Bergamasca

Una perizia nelle indagini ha accertato la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto di Lanni, che aveva già espiato una condanna a 10 anni per due tentati omicidi nel 2015 per aver accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo. La pm Ria nella mattinata di venerdì 20 novembre aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi. La giudice ha anche disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a pena espiata per Lanni, che è stato anche condannato a versare 50mila euro di provvisionale di risarcimento alla donna, assistita come parte civile dall’avvocato Paolo Cardone. «Si sta riprendendo, è viva per miracolo, per questione di centimetri, e sta affrontando un percorso di riabilitazione psicologica post traumatica», ha chiarito il legale.