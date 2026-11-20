Accoltellò una donna «scelta a caso»: condannato a 10 anni
LA SENTENZA. L’aggressione in piazza Gae Aulenti a Milano nel 2025. «Tentato omicidio premeditato». Vincenzo Lanni, bergamasco, aveva già espiato una condanna a 10 anni per due tentati omicidi nel 2015 per aver accoltellato due pensionati.Lettura meno di un minuto.
È stato condannato a 10 anni di reclusione Vincenzo Lanni, 60enne che, il 3 novembre del 2025, accoltellò alla schiena ferendola gravemente una 43enne manager di Finlombarda mentre stava andando a lavoro, in piazza Gae Aulenti, zona dei grattacieli milanesi. Una donna a lui «sconosciuta» e scelta come obiettivo «a caso», come era emerso anche da un video. Lo ha deciso, nel processo con rito abbreviato, la gup di Milano Chiara Valori, riconoscendo l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, contestata dalla pm Maria Cristina Ria.
I due tentati omicidi in Bergamasca
Una perizia nelle indagini ha accertato la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto di Lanni, che aveva già espiato una condanna a 10 anni per due tentati omicidi nel 2015 per aver accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo. La pm Ria nella mattinata di venerdì 20 novembre aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi. La giudice ha anche disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a pena espiata per Lanni, che è stato anche condannato a versare 50mila euro di provvisionale di risarcimento alla donna, assistita come parte civile dall’avvocato Paolo Cardone. «Si sta riprendendo, è viva per miracolo, per questione di centimetri, e sta affrontando un percorso di riabilitazione psicologica post traumatica», ha chiarito il legale.
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