Accordo con l’India: in UniBg nasce la cattedra di «Indian studies»

Accordo tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Ambasciata dell’India in Italia che permetterà l’istituzione della Iccr Chair of Indian Studies presso l’ateneo. A siglare l’accordo a Roma sono stati il rettore Sergio Cavalieri con l’Ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao. «Questa cooperazione favorirà la mobilità di studenti e docenti tra UniBg e le università indiane, rafforzando il legame tra le due comunità accademiche - spiega il rettore -. Avere una visione che comprenda l’India è fondamentale per i futuri laureati, poiché significa aprirsi a una delle economie emergenti più dinamiche al mondo, ricca di cultura, innovazione e opportunità professionali a livello globale».