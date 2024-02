Ad Astino una distesa di 50mila tulipani, a marzo si potranno raccogliere

È «tulipanomania» anche ad Astino, con una parte dei campi davanti all’ex monastero dove si attende l’esplosione di 50mila bulbi biologici che potranno essere raccolti, con la modalità del «pick your own» (raccogli da te) a marzo. Gli appassionati (ma anche i neofiti) potranno entrare nel campo, raccogliere i fiori e creare il proprio mazzo da portare a casa. «In questi giorni iniziamo ad vedere i primi germogli, a metà marzo dovrebbero fiorire, ma tutto dipende dalle temperature, dai tempi della natura» spiega Enrico Antignati, responsabile dell’azienda agricola Santa Laura che nella valle di Astino, in un appezzamento di proprietà della Fondazione Misericordia maggiore, dal 2014 coltiva erbe aromatiche biologiche. E da quest’anno, anche tulipani.

La coltivazione biologica

Ad Astino nasce così il primo campo dedicato alla coltivazione dei tulipani in città, dove poter fare la raccolta in autonomia: «Tempi e costi della raccolta saranno dettagliati a breve, faremo degli aggiornamenti sui nostri canali social» spiega Antignati. Sul profilo Instagram «Agricolasantalaura» si vedono le foto delle migliaia di bulbi raggruppati, poi messi a dimora. Con un’attenzione particolare, visto il contesto: «Non abbiamo volutamente arato completamente il terreno, abbiamo preferito lasciare alcune strisce di terra a prato erboso, perché pensiamo che dal punto di vista paesaggistico sia più bello – spiega Antignati, agronomo -. La lavorazione del terreno segue dunque il normale andamento della collina. Inoltre parliamo di coltivazione biologica, come è previsto dal piano agricolo di Astino».