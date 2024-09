Ad Astino ha aperto il Ciid, centro d’eccellenza per l’interaction design - Foto

La città ha dato il benvenuto al Ciid, Copenhagen institute of interaction design. Tante le persone che hanno partecipato all’evento di apertura nella serata di venerdì 27 settembre, per visitare il centro di eccellenza per l’interaction design che si è insediato nella Cascina convento del monastero di Astino, di proprietà della Fondazione Mia. Gli studenti stanno lavorando da circa una settimana negli spazi completamente restaurati e hanno già presentato i primi risultati in una piccola mostra di prototipi.

«Bergamo sempre più attrattiva»

La sindaca Elena Carnevali ha sottolineato il lavoro fatto dall’amministrazione comunale per «rendere la città sempre più attrattiva, anche grazie alla presenza del Ciid. La collaborazione con questo centro di eccellenza ci permetterà di avere strumenti che potranno migliorare la nostra vita». Presente anche l’ex sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: « Questa è una grande occasione per il nostro territorio , di spargere cultura dell’innovazione oltre questi spazi. Abbiamo questa possibilità, di avere qui 25 ragazzi che arrivano da tutto il mondo e un network di relazioni».

Il direttore del Ciid Simona Maschi ha ricordato i lavori in corso con le aziende sparse nel mondo, come «Lego, con la quale stiamo cercando di capire come rafforzare la tecnologia digitale, in una dimensione dove si lavorare sempre con i mattoncini». Già forte è il legame con la città: «Con il Comune di Bergamo stiamo realizzando progetti per la longevità, con consorzio Ribes, su come facilitare gli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili».