Addio a Gambarelli, il mago dei numeri che amava la poesia

Aveva un modo tutto suo di parlare di matematica, di spiegare teorie complesse e di raccontare incontri con alcuni dei più grandi studiosi del mondo: Gianfranco Gambarelli ci metteva sempre una battuta, un sorriso, una buona dose di ironia. Anche quando il discorso arrivava alla teoria dei giochi - una disciplina matematica tutt’altro che leggera, nonostante il nome possa trarre in inganno - che aveva contribuito a far conoscere a Bergamo e che gli aveva aperto le porte della comunità internazionale dei premi Nobel per l’Economia. Perché dietro il professore, il matematico di fama internazionale, il preside della Facoltà di Economia, c’era soprattutto una persona capace di mettere a proprio agio chiunque. E di rendere piacevole anche una conversazione sui numeri.

Insegnò anche in Accademia

Per questo oggi il mondo accademico bergamasco piange la scomparsa di Gianfranco Gambarelli, morto nella mattinata di martedì 10 novembre all’età di 80 anni. Laureato in Matematica alla Statale di Milano, dopo un’esperienza al Credito Bergamasco aveva scelto di tornare agli studi e all’insegnamento. Professore ordinario di Informatica e Matematica, aveva insegnato anche all’Accademia della Guardia di Finanza e all’Università di Brescia, prima di diventare uno dei volti più conosciuti dell’Università di Bergamo. Dieci anni fa la pensione poi, nel 2017, il riconoscimento di professore emerito.

Il ricordo del figlio Daniele

Nato a Bergamo il 24 settembre 1946, Gambarelli lascia la moglie Gabriella e i figli Gretel e Daniele. «Invece di perseguire il vantaggio personale, cercava quello di tutti - lo ricorda così il figlio Daniele -. Era molto giusto, attento al benessere della comunità: cercava di fare in modo che stessimo tutti bene. Si faceva rispettare, ma senza imporsi. Da lui ho ereditato anche la passione per lo sport».

La sua materia, la teoria dei giochi, era diventata anche il filo che lo legava a una rete

«Invece di perseguire il vantaggio personale, cercava quello di tutti - lo ricorda così il figlio Daniele -. Era molto giusto, attento al benessere della comunità: cercava di fare in modo che stessimo tutti bene» internazionale di studiosi. Un ambito che ha trovato nell’economia una delle sue applicazioni più importanti e che deve molto al matematico Premio Nobel John Nash. Gambarelli aveva conosciuto Nash, ne era diventato amico e lo aveva invitato più volte a Bergamo, organizzando insieme a lui seminari e incontri. E con Nash erano arrivati in città altri grandi nomi della matematica e dell’economia, da Harold Kuhn a Lloyd Shapley, fino a Guillermo Owen.

«È stato un professore amatissimo dagli studenti, molti dei quali oggi sono diventati colleghi e professori - dice il rettore Sergio Cavalieri –. Di lui ricordiamo la sua capacità di insegnare, la linearità e la chiarezza nell’esposizione: era un piacere ascoltarlo. È stato un bravissimo docente, ma anche uno straordinario ricercatore. A lui dobbiamo molto, anche per il rapporto stretto che aveva con John Nash e per averlo portato più volte in città per incontri e seminari». Cavalieri ricorda anche il lato più personale di Gambarelli: «Aveva un grande spessore scientifico, accompagnato da ironia e autoironia e coltivava tanti interessi. Mi regalò un suo libro di poesie in bergamasco, sapendo che non sono originario di Bergamo. Era una persona cordiale, che ti metteva subito a tuo agio».

Le sue tante passioni

Gambarelli, del resto, amava attraversare argomenti e mondi diversi. Aveva pubblicato una ventina di libri, scientifici e letterari, scritto anche in dialetto e presieduto per dieci anni il Cenacolo orobico di Poesia. E poi c’era l’Atalanta, altra grande passione. Tifoso nerazzurro, ogni tanto faceva arrivare al giornale i suoi ragionamenti sulle probabilità di salvezza o di qualificazione alle competizioni europee. E anche quando veniva in redazione, magari per un’intervista, preferiva farlo di persona. Niente telefonate o scambi di messaggi: voleva guardare negli occhi i suoi interlocutori, stringere la mano, fermarsi a parlare.

«Un grande professore»

«È stato un ottimo professore, capace di far digerire la matematica in modo piacevole - lo ricorda Laura Viganò, professoressa ordinaria di Economia degli intermediari finanziari -. Era anche poeta e scrittore, un grande intrattenitore con le sue barzellette e uno sportivo appassionato. Un eclettismo che rende ancora più prezioso il suo contributo alla comunità scientifica e agli studenti. Un grande professore». Ma a raccontare la persona, oltre al docente e allo studioso, sono soprattutto i piccoli gesti: «Aveva anche un grande cuore - dice ancora Viganò -. Ricordo i cioccolatini che regalava alle colleghe per la festa della donna e i fiori che mi donò al termine del mio mandato di presidenza».