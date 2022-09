Addio a Tomasini, la Malpensata piange lo storico benzinaio: «Una bella persona»

La Malpensata perde il suo storico benzinaio dal cuore grande. Giamprieto Tomasini è mancato improvvisamente venerdì a 65 anni mentre si trovava al «suo» distributore. Ereditato dal padre Giovanni, arrivato a Bergamo con la famiglia dal Venezuela, è ancora oggi un punto di riferimento per chi transita da via Zanica. Tomasini amava il suo quartiere, dove è stato presidente dell’Avis ma anche della Polisportiva Campagnola. Molto impegnato in parrocchia e all’oratorio, è stato per un decennio consigliere della sesta circoscrizione prima di sedere tra i banchi di Palafrizzoni nella coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Cesare Veneziani. «Bastava un colpo di clacson e Giamprieto rispondeva con il suo grande sorriso – ricorda l’amico Stefano Lorenzi, compagno di banco in Consiglio comunale -. Mi chiamava ancora il suo presidente ed era veramente una bella persona».