Addio ad Armando Piccaluga: «Una vita per il Luna park»

Giovedì 14 novembre è deceduto improvvisamente per un malore all’età di 75 anni Armando Piccaluga, per tutti Lorenzino, ed è stato un fulmine a ciel sereno non solo per tutti i colleghi, ma anche per i bergamaschi che negli anni avevano imparato a conoscerlo, apprezzando la sua passione, ma anche il suo impegno per le fasce deboli della popolazione (come disabili e anziani), per le quali organizzava sempre giornate gratuite sulle giostre. «Se ne va un pilastro che non ha mai mollato – dicono commossi i familiari –, lui era molto legato a Bergamo e ai bergamaschi, per i quali ha voluto portare il divertimento due volte l’anno con la fiera a Celadina in primavera e ad agosto per Sant’Alessandro. Sentiva Bergamo come casa sua».