Addio a Luciano Materazzini, Valtesse piange il presidente del Cte

Era l’anima del Centro per tutte le età di Valtesse, l’ha aperto a tutte le generazioni e si è speso molto nel quartiere in ambito sociale. Sabato sera è deceduto per malattia all’età di 70 anni Luciano Materazzini. La notizia ha scosso il rione, perché Luciano era entrato nei cuori non solo dei soci del Cte ma anche in quello dei più giovani e dei rappresentanti istituzionali. Presidente da 5 anni, aveva avuto la capacità di aprirlo al quartiere, senza mai trascurare la famiglia. «È stato un papà amorevole e generoso, sempre presente», ricordano commosse le figlie Annamaria e Cristina. Materazzini lascia anche la moglie Renata e tre nipoti, Lia, Ambra e Sebastiano, nato solo 15 giorni fa. Materazzini si impegnava in prima persona anche per le iniziative della rete sociale, dalla festa in strada a quella della musica al cinema all’aperto. Insieme all’amico e consigliere comunale Stefano Togni e ad altri residenti aveva fondato l’associazione «Valtessere Ets» che organizza varie attività: dai laboratori creativi per gli anziani ai percorsi educativi per i giovani. «Luciano era un esempio per tutti – dice Togni –: generoso, sensibile e attento al territorio. Mancherà tanto a tutti noi».