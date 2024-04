Addio a Luigi Alfredo Resta. «Fece decollare le Officine»

Si è spento serenamente sabato, Luigi Alfredo Resta, Alfredo per amici e familiari, patron delle Officine Luigi Resta Spa, l’azienda fondata nel 1950 dal padre Luigi, con sede inizialmente in via Baioni a Bergamo e poi trasferita a Scanzorosciate. Imprenditore molto conosciuto, aveva 86 anni. Malato da qualche tempo è spirato alla Clinica San Francesco dove era ricoverato, circondato dall’affetto dell’amata moglie Sabina, dei figli Lorena e Massimo, dagli adorati nipoti Mattia, Camilla, Riccardo e Lorenzo.

«Era una roccia – ricordano i figli – ambizioso e ha dato tanto all’azienda e alla famiglia. Aveva preso le redini dell’azienda dal padre negli anni Settanta e l’aveva portata a diventare una grande impresa». Attiva nel settore della progettazione e costruzione di apparecchiature a pressione per industria chimica, petrolchimica e oil and gas, la Officine Resta da piccola carpenteria artigiana con pochi dipendenti era via via cresciuta fino ad arrivare oggi ad avere oltre 150 addetti, con stabilimenti a Scanzorosciate e Marghera. Gli impianti ad alta pressione del peso fino a 500 tonnellate e oltre 5 metri di diametro vengono venduti per oltre il 90% all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, nel Nord Africa e nei Paesi Arabi.

Chi era Luigi Alfredo Resta

«Ha fatto valere la sua ambizione, la sua voglia di costruire qualcosa di importante – proseguono i figli –; un uomo dal carattere duro e difficile, preciso, meticoloso nel lavoro come nel privato, chiedeva molto prima a sé stesso e poi anche agli altri. Aveva frequentato le serali all’Esperia e di giorno lavorava. Veniva in azienda tutti i giorni fino a quanto è arrivata la pandemia del Covid. Poi aveva rallentato ma almeno un paio di volte la settimana faceva un giro nello stabilimento», fino ad un paio di mesi fa, quando i problemi di salute avevano avuto il sopravvento. Dell’azienda ora si occupa il figlio Massimo con la collaborazione della sorella Lorena. In molti tra i collaboratori hanno apprezzato le sue qualità; seppur burbero si faceva voler bene.