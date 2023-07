Addio a monsignor Carmelo Pelaratti. L’ultimo saluto lunedì a Rota Imagna

La sua vita sacerdotale è stata intensa, vissuta come prete paradisino in parrocchie di frontiera in cinque diocesi. È morto l’altra sera, all’Humanitas Gavazzeni, monsignor Carmelo Pelaratti, già parroco di Sant’Antonio di Padova in Valtesse. Aveva 87 anni. Era nato il 14 luglio 1936 a Rota Fuori in una famiglia poverissima, dove il padre era emigrato in Somalia come operaio. Il 18 ottobre 1948 giunge nell’allora Seminario di Clusone con una valigia strapiena e un materasso. Poi la Teologia nel Seminario diocesano e l’entrata nella comunità missionaria del Paradiso. Nel 1958 incontra alla Cornabusa il cardinale Angelo Roncalli, futuro Papa, che gli dice: «Hai una faccia da furbo valdimagnino». Dopo l’ordinazione sacerdotale (27 maggio 1961) come prete paradisino viene inviato a Bibbiena, diocesi di Arezzo, come coadiutore e poi parroco di Gressa con l’incarico di seguire l’oratorio, un collegio di studenti, due scuole e un piccolo ospedale. Fa anche il muratore e, su richiesta del sindaco, l’autista del carro funebre per trasportare i defunti dell’ospedale ai loro paesi. Nel 1964 diviene parroco di Santa Francesca nella diocesi di Veroli-Frosinone, retta dal vescovo bergamasco Luigi Morstabilini, comunità religiosamente e socialmente disastrata, priva di strade carrozzabili e con la canonica senza acqua e bagno.