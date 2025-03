Addio a Rosa, la centenaria di Ranica. «Esempio di vita dai modi discreti»

Una vita lunga, ma anche molto segnata dal dolore per la perdita di chi, in assoluto, ci è più caro, i figli. È mancata all’affetto dei suoi familiari e dei tanti che l’hanno conosciuta, Rosa Passera, 102 anni, di Ranica. «Era una donna molto religiosa e molto discreta – racconta don Francesco Mario Sonzogni, parroco della chiesa Santi Sette Fratelli Martiri di Ranica –. Era una persona dai modi discreti e appartati. Questo però non le ha fatto mancare l’affetto dei tanti che hanno voluto essere presenti ieri al momento di preghiera e di ricordo».