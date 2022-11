Addobbi natalizi da collezionare a sostegno di Giocamico del «Papa Giovanni»

È stata presentata all’ospedale Papa Giovanni XXIII la nuova iniziativa di collezionamento sostenibile Conad in partnership con Goofi by Egan, azienda marchigiana che armonizza lo sviluppo produttivo con l’unicità e la peculiarità del prodotto. Fino all’11 dicembre i clienti Conad, con un contributo di 1,90 euro ogni 15 di spesa, potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi ispirati a personaggi famosi a tema gufo per l’addobbo e la decorazione, tutti realizzati in plastica (Abs) 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta Fsc. Per ogni premio distribuito, Conad Centro Nord devolverà 50 centesimi a favore di sei ospedali presenti nei territori in cui opera per finanziare i reparti pediatrici. Per le province di Bergamo, Lecco e Sondrio i fondi raccolti verranno destinati al sostegno del progetto Giocamico, appunto del «Papa Giovanni», che attraverso il gioco vuole trasmettere ai bambini ricoverati la consapevolezza del percorso di cura che dovranno seguire.