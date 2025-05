Affitti brevi, ancora effetto Capitale. A Bergamo 210 alloggi in più in un anno

La traiettoria è ancora quella di crescita, e non poteva che essere diversamente: la suggerisce il turismo costantemente in espansione a Bergamo, con una «domanda» in positivo e capace di andare ben oltre l’effetto Capitale della Cultura. Gli affitti brevi turistici disegnano una mappa capillare e ampia della nuova ricettività: secondo gli ultimi dati di InsideAirbnb – portale indipendente che estrae i dati dal sito ufficiale della principale piattaforma per questo tipo di alloggi – in città gli annunci pubblicati su Airbnb sono passati dai 1.204 di inizio 2024 ai 1.414 di fine anno. Fanno 210 in più, con un balzo del +17,4% in 12 mesi.