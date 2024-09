Aggredisce la ex convivente e la trascina per le scale: braccialetto elettronico per un 37enne

Nei pomeriggi del 9 e 10 settembre, i Carabinieri di Urgnano e Fara Gera d’Adda hanno notificato due provvedimenti di divieto di avvicinamento nei confronti di un 29enne di origini egiziane e un 37enne italiano, entrambi accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni delle loro ex conviventi . I due uomini sono stati sottoposti anche all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico , misura disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. Le misure cautelari sono scaturite dalle denunce delle vittime e dalle indagini condotte rispettivamente dai Carabinieri di Urgnano e dalla sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Bergamo.

Seguita in auto

Nel primo caso, il 29enne, per circa quattro anni, ha perseguitato la sua ex compagna, una 23enne italiana, con minacce, percosse e pedinamenti . L’episodio che ha spinto la donna a denunciare si è verificato alla fine di agosto, quando l’uomo l’ha seguita con la propria auto , cercando di intimidirla e costringendola a fermarsi. Esasperata, la giovane ha deciso di rivolgersi alle autorità.

Afferrata per il collo

Il secondo caso riguarda un 37enne italiano che, per cinque mesi, ha tormentato la sua ex compagna, una 42enne italiana, con telefonate continue e pedinamenti. La situazione è degenerata a luglio, quando l’uomo si è introdotto nell’abitazione della donna, aggredendola fisicamente, afferrandola per il collo e trascinandola giù per le scale. Nonostante l’episodio, le persecuzioni sono proseguite anche nei mesi successivi.