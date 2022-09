Aggredisce i medici del Pronto soccorso di Iseo: arrestato 43enne bergamasco

Calci e pugni all’equipaggio dell’ambulanza che lo ha soccorso, ai medici del pronto soccorso e anche ai carabinieri intervenuti per calmarlo, che lo hanno infine arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio . L’episodio di violenza verso il personale sanitario è accaduto nel pomeriggio di venerdì 16 settembre all’ospedale di Iseo dove un’ambulanza aveva portato un 43enne bergamasco, già noto alle forze di polizia, in stato di alterazione psicofisica.