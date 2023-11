Aggredita in centro a Milano, bergamasca salvata dal gesto antiviolenza - Video

La giovane, originaria della provincia di Bergamo, era da sola nel capoluogo lombardo per un concerto in un locale. A dare la notizia Italpresse. Al termine del concerto, intorno alle 23.30, la giovane è rientrata in un hotel del centro e dopo circa un’ora ha deciso di uscire nuovamente.

Giunta in piazza Duomo, la 19enne si è fermata in compagnia di un gruppo di 7-8 persone. Rimasta in compagnia di un giovane di 23 anni, i due si sono diretti in piazza della Scala all’una e mezza e qui l’uomo ha iniziato un approccio insistente, baciandola e palpeggiandola. La 19enne non è riuscita divincolarsi e il 23enne l’ha costretta a seguirlo da un’altra parte.

Mentre scendevano lungo via Torino, i due sono arrivati in prossimità del McDonald’s dove un gruppo di dipendenti stava chiudendo il locale. La ragazza ha chiesto di poter andare in bagno e, approfittando di una distrazione dell’uomo intento a chiedere una sigaretta, ha fatto il gesto antiviolenza ad una dipendente (pollice chiuso dalle 4 dita, ndr) e con il labiale ha chiesto aiuto.