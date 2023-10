Aggredito dal cane, pensionato in ospedale

È finito in ospedale al «Papa Giovanni XXIII», un pensionato di 76 anni in località Cascinetto San Pietro di Arzago, che è stato morso dal suo cane, un meticcio, in preda a un raptus. Il fatto prima delle 8 di giovedì 5 ottobre, nel cortile del cascinale lungo la strada vicinale Alla Scortica, nella campagna arzaghese. «A quanto mi risulta – racconta il sindaco di Arzago, Ugo Rivabene – ieri mattina presto il pensionato è uscito nel cortile per dare da mangiare al suo cane. È inciampato ed è caduto. Probabilmente spaventato dal movimento del padrone, l’animale lo ha aggredito prendendolo a morsi. L’uomo si è divincolato, chiamando il 118. In municipio, attorno alle 8,30 è arrivata una telefonata dal servizio d’emergenza che chiedeva l’intervento della polizia locale per un’aggressione ma in questi giorni in ufficio c’è un solo agente e non può uscire in pattuglia».