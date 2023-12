Ail, le Stelle di Natale tornano nelle piazze

Le Stelle di Natale dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) tornano a colorare le vie e le piazze di Bergamo e provincia. Venerdì 8 dicembre, sabato e domenica si potranno acquistare con contributo minimo di 13 euro. Si potrà ricevere la dolce stella «Sogni di cioccolato Ail», cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole Igp Piemonte. In città i banchetti si troveranno, a seconda delle tre date, in molti punti: da largo Rezzara a Porta Nuova, dal quadriportico del Sentierone a largo Medaglie d’Oro, da Città Alta (via Colleoni) a piazza Sant’Anna e Redona. Una postazione sarà anche Oriocenter, e in tantissime altre piazze della provincia, per trovarle ci si può collegare al link https://www.ail.it/ail-eventi-e-news/ail-manifestazioni/stelle-di-natale-ail. Fino a domenica è inoltre possibile donare al numero 45587.