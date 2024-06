«Al Carroponte» un pranzo per settanta destinatari di progetti solidali - Video

Un pranzo al sapore di normalità per chi - per ragioni diverse - nella sua vita l’ha perduta. Mercoledì 19 giugno, al ristorante «Al Carroponte» di Bergamo , il titolare ha offerto il pranzo a oltre settanta persone, tra ospiti del Nuovo Albergo Popolare e destinatari di progetti di autonomia abitativa.

«È un’opportunità per far vivere a queste persone una situazione di normalità e sensibilizzare la comunità, promuovendo l’attenzione a persone che vivono di alcune fragilità», dice Giacomo Invernizzi, direttore dell’Opera Bonomelli. «Mi sembra naturale - aggiunge il titolare del ristorante Oscar Mazzoleni, che da diversi anni propone questa iniziativa - fare qualcosa per chi è in difficoltà». Con l’auspicio che il suo esempio possa essere seguito.