Al lavoro a piedi con fatica, le strade invisibili, chi è rimasto a casa. Le vostre storie della grande nevicata - Le foto

Mail, messaggi in Instagram e su Facebook. Tantissime lettere e i commenti online che hanno permesso a L’Eco di Bergamo, nella sua edizione cartacea e online, di ricostruire quei giorni così speciali. Ecco alcuni dei messaggi arrivati.

Umberto Gamba: «L’euforia della scuola e quell’ombrello nella neve»

«Nel 1985 frequentavo l’ultimo anno dell’Esperia. Eravamo rientrati a scuola da pochi giorni e ogni mattina infreddoliti, prendevamo nota della temperatura, che pareva non finisse mai di diminuire. Ogni giorno toccava un record negativo. Poi iniziò a nevicare. La mattina del 14 gennaio il bus delle 7.15 da Ubiale arrivò in città intorno alle 11. Nevicava che era uno spettacolo. Giunto a scuola mi fecero ritornare a casa e mi dissero che le lezioni erano sospese fino a nuove disposizioni. La notizia delle vacanze suppletive creò una certa euforia tra noi studenti, che già ci immaginavamo a sciare lungo i pendii innevati dei nostri paesi».

Foto ricordo della nevicata del 1985

(Foto di Umberto Gamba) «La neve continuava a scendere a larghi fiocchi e lo spessore del manto aumentava a vista d’occhio. Non ricordo quanti giorni durò la nevicata, so che restammo a casa ancora per un po’ e, abbandonati sci e slittino, ci dedicammo a liberare strade e cortili dalla neve. Poi toccò ai tetti e di conseguenza dovemmo ricominciare da capo. Un lavoraccio. Per la prima volta vidi impiegata una ruspa per raccogliere la neve accatastata lungo le strade e gettarla nei prati, nei canali, ovunque vi fosse un poco di spazio. Nei giorni seguenti per vedere la nevicata fuori dal centro abitato decisi di salire sul monte Ubione ma dovetti rinunciare perchè la neve era così alta che era impossibile proseguire il cammino.

La grande nevicata del 1985

Il famoso ombrello di 40 anni fa «Ho una sola fotografia di quelle giornate indimenticabili, impegnative e anche magiche e un ricordo “materiale”: il giorno che chiusero la scuola, mentre tornavo verso la stazione, vidi tra la neve un ombrellino e lo raccolsi. Lo conservo in ufficio e ancora oggi, sebbene un po’ arrangiato, svolge egregiamente la sua funzione».

Lucy: «Grazie alla neve la famiglia riunita»

«Nel gennaio 1985 avevo sei anni e mezzo. Abito a Brignano Gera d’Adda e mi ricordo benissimo quel giorno di gennaio in cui la neve era talmente tanta che non sono andata a scuola. Mi sembrava di essere in una fiaba. Io e il mio papà siamo usciti tutti vestiti da neve e abbiamo camminato fino al centro del paese con gli stivali da neve.. Io affondavo i miei piedini tutta felice, mai visto il mio paesello così imbiancato. Sembrava che il tempo si fosse fermato. Un gran silenzio e qualche voce di papà con la pala da neve in mano. Ricordo quel giorno con grande emozione.. La nevicata aveva costretto tutti a casa: la famiglia riunita, una lenta e splendida giornata. Ho fatto il mio primo pupazzo di neve nel giardino di casa, con carota per il naso e bottoni per gli occhi. Una meraviglia».

«Mia figlia Paola, nata sotto la neve»

«La mitica nevicata mi fa tornare alla mente che mia moglie era agli ultimi giorni di gestazione : è nata Paola. La neve era davvero tanta, noi uomini salimmo sul tetto delle abitazioni a spalare la neve, le nostre mogli ci passavano delle tisane calde per lenire il freddo. A mia moglie con il suo grande pancione, in giardino avevo, nella immensa neve, ricavato un seggiolone, per riempire i suoi occhi del panorama, affinchè potesse diventare un ricordoanche della nostra figlia che stava arrivando. Sono passati 40 anni: ci sono ancora, e spero che mia figlia, nata sotto la neve, possa avere la comprensione di un padre nostalgico, ora vecchio e bacucco».

La grande nevicata del 1985 a Cividate al Piano

(Foto di Andreina Facchi)

Maria: «Tutti a piedi a cercare il pane»

«Io all’epoca avevo 20 anni e me la ricordo benissimo quella nevicata: per me è stata una cosa fantastica, da favola. Spalavo neve a casa mia, altrimenti non si riusciva più nemmeno ad uscire ma è stato fantastico. Tutto chiuso: la gente in giro a piedi a cercare il forno che distribuiva ancora il pane, uno in tutto il paese tra l’altro. Si giocava a palle di neve nonostante non fossimo esattamente bambini. Sono stata così bene, vorrei che si ripetesse».

Giorgio Magri: «L’odissea di andare al lavoro in auto»

«A Grone dove vivo il ricordo più forte che ho è che non ci saremmo mai aspettati un evento così importante. Mia moglie lavorava all’ospedale di Trescore Balneario e per potercisi recare al primo turno delle 6 avrebbe dovuto estrarre l’auto dalla neve che l’aveva coperta completamente. Per evitarle una tale fatica, decidemmo che l’avrei accompagnata con la mia auto. Cominciai a spalare neve alle 4 del mattino e dopo un’ora e mezza terminai il passaggio che da casa mi dava la possibilità di arrivare alla carreggiata della strada che portava alla statale 42. La neve cadeva a grandi falde e in pochi minuti lo strato bianco si era già rifatto. Montai le catene e cominciammo a scendere la discesa che porta alla strada a passo d’uomo. Sulla strada statale circolavano enormi pale meccaniche che tentavano di tenere pulito ma, col passare delle ore, la neve pressata diventava ghiaccio. Ricordo che le buche nel ghiaccio erano profonde e l’auto sbatteva sul fondo continuamente ma, piano piano, arrivammo all’ospedale e mia moglie potè iniziare il turno e dare il cambio ai colleghi. Quando anch’io arrivai al posto di lavoro controllai il fondo dell’auto e notai che in qualche punto era sfondato. L’auto era abbastanza vecchia e dopo poco tempo dovetti sostituirla. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai».

Giuseppe Quaglia: «Supermercati senza merce e bus abbandonati in strada»

«Non smetteva più di nevicare: neanche da bambino si vedevano nevicate simili. Allora abitavo in via Carnovali e lavoravo al Supermercato GS di Borgo Palazzo: il ricordo di allora è che la tanta neve diventava in parte ghiacciata. Per due giorni sono andato al lavoro a piedi con tanta fatica per la paura di cadere: i pochi mezzi in circolazione compresi i bus qualcuno non attrezzato era abbandonato ai bordi della strada. Ricordo che per la bassissima temperatura raggiunta si ghiacciava il gasolio nei serbatoi dei mezzi per il trasporto delle merci, lasciando il supermercato sprovvisto di tanta merce. Le ruspe raccoglievano la tanta neve e la portavano in vari punti della città, uno dei tanti era via Carducci zona Città Mercato e Motorizzazione. La neve è poi rimasta per parecchi mesi lì, prima di sciogliersi. Sulla strada delle Valli di allora erano entrati in funzione i carri armati dell’esercito per liberare la strada».

Maria Pia: «Il ricordo della strada verso scuola, a piedi con le compagne»

Le strade a Villa d'Ogna

(Foto di Elio Baronchelli) «Allora abitavo ad Osio Sotto e frequentavo la scuola per “Segreteria d’azienda” a Dalmine. Quella mattina le strade erano impraticabili e allora con altre compagne, provenienti dallo stesso paese, ci siamo incamminate e piano piano siamo arrivate a destinazione: non ci è nemmeno passato per la testa il pensiero di ritornare a casa. Fatica sicuramente sì, ma il ricordo che mi è rimasto è dolce: il silenzio, la pace, e le nostre risate passando vicine allo stabilimento “Dalmine” di Sabbio praticamente circondate da una montagna di neve. Il ritorno? In pullman: le strade erano nel frattempo già state rese agibili».

Roberto Pozzoni: «La strada non si vedeva: si seguivano i pali della luce»