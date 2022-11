Al Papa Giovanni test a Rna nello screening del Papilloma virus: è la prima volta in Italia

La novità riguarderà nel primo anno circa 12.800 donne di 63 e 64 anni di età , residenti in provincia di Bergamo. L’affidabilità del test, in uso negli Stati Uniti e in altri otto Paesi, è stata di recente riconosciuta anche in Italia proprio su iniziativa dell’ospedale Papa Giovanni, che può così ottimizzare l’impiego di due potenti macchinari introdotti durante la lotta al coronavirus e utilizzati per l’analisi dell’Rna virale nei tamponi molecolari.