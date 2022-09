Al Sarpi la consegna della noce: «Perché siate sempre in grado di cavarvela da soli»

È un gesto piccolo ma carico di significato. Un gesto che al liceo Paolo Sarpi si ripete ormai da sette anni e che anche nella mattinata di oggi, 12 settembre, ha visto il preside accogliere i ragazzi del primo anno con la consegna di una noce . Una sorta di portafortuna che accompagnerà i ragazzi nel loro percorso di studi e non solo. «La noce a tre canti - ha spiegato il dirigente scolastico Antonio Signori - è una noce che invece di avere il guscio diviso in due parti, lo ha diviso in tre, è una variazione che ha una probabilità di avvenire una volta ogni 4-5.000 noci c’è pure un mercato in internet, una di queste noci viene venduta intorno ai 5 euro, il prezzo più o meno di un kg di noci. È un po’ come il quadrifoglio con il più comune trifoglio e come in questo caso si ritiene che la noce a tre canti porti fortuna».