Al via gli esami di Maturità, c’è attesa sulla prova di italiano

Le tracce

Il ministro Valditara: tracce abbordabili

«Saranno tracce interessanti e abbordabili. Non credo ci saranno traumi o particolari preoccupazioni. I ragazzi, prima di scrivere, devono riflettere e usare la brutta per impostare il ragionamento. Quindi esprimere i loro sentimenti per cogliere il significato profondo delle tracce di oggi». Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto su Rtl 102.5 a pochi minuti dall’apertura delle buste coi titoli dei temi per l’esame di maturità. «In generale l’esame non è particolarmente difficile, è più un passaggio di maturità. I ragazzi non siano condizionati dal voto, non è quello che qualifica la persona. Un 65 non deve demoralizzare», chiude.