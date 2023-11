Cosa si vince e come si gioca

Cosa si vince? In palio ci sono buoni spesa, del valore di 250 euro, da spendere presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano. Come si gioca? Dall’11 al 17 dicembre, ogni giorno, troverete una domanda Quiz Eco. Riguarderà una notizia apparsa sul giornale nei giorni precedenti. Ci sono tre possibilità di risposta e ognuna sarà associata a un bollino: ritagliate quello associato alla risposta corretta e incollatelo sulla vostra cartella nell’apposito spazio dedicato alla modalità di gioco, stando attenti a seguire l’ordine di risposta. Può partecipare a Quiz Eco anche chi non ha terminato la raccolta dei bollini fedeltà. Le due modalità di gioco sono separate. Ovviamente avranno la possibilità di partecipare a Quiz Eco anche gli abbonati digitali. Dal 17 dicembre, entrando con le credenziali nel programma che permette la lettura del giornale, lo sfogliatore, verranno rimandati a un form con tutte e sette le domande pubblicate in quei giorni. Rispondendo correttamente a tutte e sette le domande, che siate giocatori cartacei o digitali, avrete la possibilità di provare ad aggiudicarvi i premi che ci sono in palio, ovvero 14 buoni, sette per i vincitori cartacei, sette per i digitali, dal valore di 250 euro da spendere allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano.