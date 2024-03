Al via sabato sera in basilica le celebrazioni per la Pasqua

«In basilica – sottolinea il priore don Gilberto Sessantini – la cura dei riti e della musica sacra, unitamente all’intensità della partecipazione dei fedeli, fa in modo che le liturgie aiutino quanti frequentano la basilica a entrare nei misteri santi della Passione, della Morte e della Risurrezione di Gesù». Le celebrazioni iniziano sabato 23 marzo alle 21 con una meditazione in musica. La Cappella musicale della basilica presenta una lettura scenica della Via Crucis di Mario Luzi, con interventi musicali affidati alle voci di vari cantanti. Domenica delle Palme, alle 11 benedizione degli ulivi al portico meridionale, quindi processione e Messa solenne, presieduta dal priore. Ai solisti della Cappella musicale della basilica, diretta da Cristian Gentilini, si affiancheranno il Coro della basilica e due trombettisti e un cornista del Conservatorio di Bergamo. Il canto della Passione sarà tratto dal Vangelo di San Marco. Le celebrazioni proseguono il Venerdì Santo, 29 marzo, alle 15 e il Sabato Santo, 30 marzo, alle 10 con l’«Ufficio delle Tenebre» nella basilica oscurata. Saranno letti brani scritturistici e patristici, impreziositi dai canti eseguiti dalla Schola gregoriana della Cattedrale. Domenica 31 marzo, solennità di Pasqua: alle 11 Messa solenne presieduta dal priore, con la partecipazione della Cappella musicale e di alcuni allievi del Conservatorio, all’organo il M° Roberto Mucci. Altra Messa alle 12,15. L unedì dell’Angelo, 1 aprile: Messe alle 11 e alle 12,15.