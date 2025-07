Alberi caduti, rimosse 50 tonnellate dalle rogge. A Bergamo riaprono altri tre parchi

Alcune sono state sradicate dalla forza del vento e della pioggia, altre invece sono state rimosse successivamente, in via precauzionale, perché pericolanti e quindi pericolose per la sicurezza. In città sono circa 200 le piante abbattute in seguito al violento nubifragio delle scorso lunedì 7 luglio. Il lavoro di mappatura, sistemazione e pulizia prosegue, tanto che oggi, completate le verifiche, altri tre parchi pubblici (del Filatoio, Pissarol e 8 Marzo) verranno riaperti e restituiti alla comunità, come successo già ieri per le quattro aree verdi Mira, Pizzo Redorta, Scout e La Crotta. La conta dei danni è ancora in corso, mentre si sta ragionando su come smaltire le enormi quantità di legno tagliate in questi giorni e accumulate temporaneamente nelle aree verdi, come la Greenway. Anche nei corsi d’acqua, così come per strada, nei parchi e nelle proprietà private, si contano gli alberi caduti. Il bilancio del Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca è di «circa cinquanta tonnellate di legname rimosse dalle rogge», come riferisce il direttore generale Mario Reduzzi: «Gli interventi di rimozione, non ancora ultimati, hanno perora interessato circa 120 piante in varie località della provincia, soprattutto nelle rogge Serio, Morlana e Borgogna - spiega il direttore -. Siamo impegnati in maniera massiccia, a causa dell’importante abbattimento di piante provocato dal nubifragio. Abbiamo già recuperato montagne di legname».