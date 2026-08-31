Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

Alberi provati dal caldo a Bergamo. «Task force coi cittadini, bagnati senza sprechi»

IL VERDE IN CITTA’. L’assessore Ruzzini: «Un bilancio dei danni si farà in primavera, ma il patrimonio arboreo ha retto anche grazie alle bagnature straordinarie: quartieri coinvolti».

Lettura 2 min.
Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alberi provati dal caldo a Bergamo. «Task force coi cittadini, bagnati senza sprechi»
Piante sofferenti in centro per il gran caldo
(Foto di Bedolis)

Con le piogge degli ultimi giorni l’allarme pare rientrato, ma lo stress idrico patito dalle piante durante l’estate è stato severo. Il Comune è intervenuto con bagnature extra, anche con l’ausilio delle autobotti, soprattutto per le piante giovani che più soffrono la mancanza di acqua e le alte temperature. In alcuni casi anche i cittadini si sono rimboccati le maniche, andando ad annaffiare aiuole e alberi sofferenti vicino a casa.

«È stato bello vedere che i cittadini si siano attivati aiutando nell’andare a bagnare le piante. La nostra intenzione è di creare una misura strutturale, per il prossimo anno, in modo che chi vuole darsi da fare lo possa fare con più contezza»

Un’iniziativa spontanea che ha ricevuto l’appoggio degli uffici (diverse le segnalazioni arrivate in Comune) e che, in vista della prossima estate, Palafrizzoni intende valorizzare, sviluppando uno strumento ad hoc: «Nell’ottica che le estati saranno sempre più calde e variabili sarà importante fare squadra per gli alberi, esattamente come è stato fatto quest’anno in alcuni quartieri – afferma Oriana Ruzzini, assessore al Verde, Ambiente e Transizione ecologica –. È stato bello vedere che i cittadini si siano attivati aiutando nell’andare a bagnare le piante. La nostra intenzione è di creare una misura strutturale, per il prossimo anno, in modo che chi vuole darsi da fare lo possa fare con più contezza. Lo strumento che andremo a realizzare vuole ingaggiare i cittadini, insieme al Servizio Verde del Comune e alle ditte che hanno l’appalto per la manutenzione. Alla base un principio: è proprio quando serve più acqua alle piante che l’acqua non va sprecata. La priorità andrà quindi alle piante più giovani o quelle delicate, specificando il numero di litri di acqua utilizzata o per quanto tempo sono state bagnate, la fascia oraria, in modo che non si vada nella direzione dello spreco idrico».

Alberi provati dal caldo a Bergamo. «Task force coi cittadini, bagnati senza sprechi»
Piante sofferenti alla Trucca
(Foto di Bedolis)
Alberi provati dal caldo a Bergamo. «Task force coi cittadini, bagnati senza sprechi»
Piante sofferenti alla Trucca
(Foto di Bedolis)

È un delicato equilibrio che deve essere garantito. Una sensibilità che anche i cittadini sono chiamati a sviluppare. La situazione è costantemente monitorata dagli uffici Verde del Comune. La priorità nelle bagnature viene data alle aiuole con essenze e arbusti più delicati, così come agli alberi appena piantati.

Un bilancio si potrà fare solo in primavera, programmando la sostituzione degli esemplari che non ce l’hanno fatta. «Gli alberi hanno sofferto, ma in generale è andata abbastanza bene, a luglio ha piovuto quattro volte, mentre ad agosto siamo intervenuti con bagnature straordinarie, il problema, al netto della mancanza di acqua, sono le alte temperature che bruciano le foglie – spiega Ruzzini –. C’è qualche pianta che ha sofferto più di altre, soprattutto quelle giovani. Penso ai 7mila alberi e piante forestali messe a dimora, sarà la primavera a dirci il loro stato di salute dato che in inverno vanno in riposo vegetativo. Ci sono alberi che ora sembrano provati ma che nei prossimi mesi potrebbero riprendersi molto bene. Bisogna anche dire che, quando si fanno nuove piantumazioni, è fisiologico che qualche esemplare venga meno, magari perché più fragile o perché dal fusto più sottile». Sotto la lente di Palazzo Frizzoni le piantumazioni «compensative» generate dalle opere pubbliche, come i nuovi alberi lungo la via Cremasca attorno alla nuova piattaforma ecologica, quelli lungo la e-Brt, in direzione Lallio. «Abbiamo sollecitato gli operatori che hanno sopperito con bagnature straordinarie – continua Ruzzini –. Dove invece c’era l’impianto di irrigazione, la situazione ha retto. Nei parchi è andata abbastanza bene, anche in piazza Angelini, dove c’era qualche timore, gli alberi sono in salute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri meteorologici
Disastri, Incidenti
Palazzo Frizzoni
Diana Noris
Oriana Ruzzini
Verde
Palafrizzoni
E-Brt