Alberi provati dal caldo a Bergamo. «Task force coi cittadini, bagnati senza sprechi»

Con le piogge degli ultimi giorni l’allarme pare rientrato, ma lo stress idrico patito dalle piante durante l’estate è stato severo. Il Comune è intervenuto con bagnature extra, anche con l’ausilio delle autobotti, soprattutto per le piante giovani che più soffrono la mancanza di acqua e le alte temperature. In alcuni casi anche i cittadini si sono rimboccati le maniche, andando ad annaffiare aiuole e alberi sofferenti vicino a casa.

«È stato bello vedere che i cittadini si siano attivati aiutando nell’andare a bagnare le piante. La nostra intenzione è di creare una misura strutturale, per il prossimo anno, in modo che chi vuole darsi da fare lo possa fare con più contezza» Un’iniziativa spontanea che ha ricevuto l’appoggio degli uffici (diverse le segnalazioni arrivate in Comune) e che, in vista della prossima estate, Palafrizzoni intende valorizzare, sviluppando uno strumento ad hoc: «Nell’ottica che le estati saranno sempre più calde e variabili sarà importante fare squadra per gli alberi, esattamente come è stato fatto quest’anno in alcuni quartieri – afferma Oriana Ruzzini, assessore al Verde, Ambiente e Transizione ecologica –. È stato bello vedere che i cittadini si siano attivati aiutando nell’andare a bagnare le piante. La nostra intenzione è di creare una misura strutturale, per il prossimo anno, in modo che chi vuole darsi da fare lo possa fare con più contezza. Lo strumento che andremo a realizzare vuole ingaggiare i cittadini, insieme al Servizio Verde del Comune e alle ditte che hanno l’appalto per la manutenzione. Alla base un principio: è proprio quando serve più acqua alle piante che l’acqua non va sprecata. La priorità andrà quindi alle piante più giovani o quelle delicate, specificando il numero di litri di acqua utilizzata o per quanto tempo sono state bagnate, la fascia oraria, in modo che non si vada nella direzione dello spreco idrico».

Piante sofferenti alla Trucca

(Foto di Bedolis) Piante sofferenti alla Trucca

(Foto di Bedolis)

È un delicato equilibrio che deve essere garantito. Una sensibilità che anche i cittadini sono chiamati a sviluppare. La situazione è costantemente monitorata dagli uffici Verde del Comune. La priorità nelle bagnature viene data alle aiuole con essenze e arbusti più delicati, così come agli alberi appena piantati.