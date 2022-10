«Aler, stangata da 1.600 euro a famiglia per le sole bollette del gas»

Le previsioni parlano di una stagione che rischia di essere tanto rovente dal punto di vista delle bollette, quando gelida all’interno delle case. Purtroppo non è uno scherzo ed è il timore che in queste settimane sta attanagliando migliaia di inquilini delle case Aler di Bergamo e provincia . I rincari dell’energia elettrica e del gas sono ormai sotto gli occhi di tutti e la possibilità che a fine anno l’azienda possa recapitare un conguaglio salatissimo per via degli aumenti che si stimano attorno al 70% , è concreta.